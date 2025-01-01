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В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

В Чувашской Республике полностью восстановлено энергоснабжение после аварийного отключения, затронувшего шесть муниципальных образований. Об этом сообщает Госкомитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Чувашии восстановили электроснабжение после отключения в шести районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение произошло из-за прохождения неблагоприятных природных явлений на территории республики в последний день 2024 года. Оно затронуло более 2,7 тыс. частных домов и девять социально значимых объектов в Аликовском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском округах.

Сегодня к 14:00 без света оставались только два населенных пункта в Моргаушском муниципальном округе. Энергетики завершили все восстановительные работы к 16:00, восстановив электроснабжение во всех населенных пунктах республики.

Анар Зейналов

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