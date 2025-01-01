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На Урале ликвидируют последствия снегопада на дорогах

В связи со снегопадами в Свердловской области на региональные дороги было выведено более 180 единиц спецтехники (автогрейдеры, дорожные и другие машины), сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Днем 1 января небольшой снегопад местами продолжится. Ветер усилится до 6-11 м/с, температура воздуха днем составит -3, -8 градусов.

Ранее о погоде в Новый год в Свердловской области — рассказала главный уральский синоптик Галина Шепоренко

Николай Яблонский

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