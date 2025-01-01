Минувший год в Прикамье оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Минувший 2024 год в Пермском крае был теплым и по средней температуре воздуха повсеместно вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Минувший год в Перми со среднегодовой температурой +3,9° уступил только 2023, 2020, 2008, 2005 и 1995 годам, поделив шестое-седьмое места с 1981 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Главным событием 2024 года стал аномально холодный май с серией мощных снегопадов, во время которых жители Среднего Урала даже катались на лыжах. Январь минувшего года (а также 2021-го) был немного холоднее нормы (местами до 3).

В этом году январь, центральный и самый холодный месяц метеорологической зимы в Прикамье, ожидается намного теплее, чем в 2024 году. При этом разность температуры первой половины января может быть более 10, а на севере и более 15, поскольку первая половина прошлогоднего января была очень холодной. Но во второй половине месяца ситуация может существенно поменяться.