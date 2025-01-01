Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минувший год в Прикамье оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Минувший 2024 год в Пермском крае был теплым и по средней температуре воздуха повсеместно вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Минувший год в Перми со среднегодовой температурой +3,9° уступил только 2023, 2020, 2008, 2005 и 1995 годам, поделив шестое-седьмое места с 1981 годом.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Главным событием 2024 года стал аномально холодный май с серией мощных снегопадов, во время которых жители Среднего Урала даже катались на лыжах. Январь минувшего года (а также 2021-го) был немного холоднее нормы (местами до 3).

В этом году январь, центральный и самый холодный месяц метеорологической зимы в Прикамье, ожидается намного теплее, чем в 2024 году. При этом разность температуры первой половины января может быть более 10, а на севере и более 15, поскольку первая половина прошлогоднего января была очень холодной. Но во второй половине месяца ситуация может существенно поменяться.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...