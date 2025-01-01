В Татарстане 1 января ожидается облачная погода с сильным снегом ночью и умеренными осадками днем. В отдельных районах прогнозируются метели. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ожидаются метели и похолодание до -7 градусов в первый день года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане ожидаются метели и похолодание до -7 градусов в первый день года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Порывы западного и северо-западного ветра местами достигнут 15–17 м/с. Температура воздуха составит от 2 до 7 °С. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В то же время в Казани существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный до 7–12 м/с.

Анар Зейналов