В последний день 2024 года в Казани произошло три ДТП с пострадавшими

Во вторник, 31 декабря, в Казани произошло три ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По данным ведомства, аварии произошли из-за наезда на стоящий автомобиль с последующим наездом на пешехода, несоблюдения дистанции и нарушения правил проезда перекрестка.

Всего за сутки в городе было зафиксировано 95 ДТП. Из них 35 случаев были оформлены в специализированных центрах, а 26 — сотрудниками ГИБДД на месте происшествия.

За этот же период полицейские задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, трое человек были доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов