В Ярославле фейерверк попал в людей и машины

В Заволжском районе Ярославля огни фейерверка попали в местных жителей и машины. Видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из дворов Гагаринского переулка. На записи видно, как первый залп отправляется в небо, а потом искры летят в сторону машин и группы жителей. У некоторых автомобилей сработала сигнализация. В областном УМВД не смогли оперативно сообщить, поступали ли заявления по данному факту.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе призвали отказаться от запуска салютов, так как возможны попытки украинских спецслужб ввезти в страну взрывчатые вещества большой мощности под видом пиротехники, поясняли в оперштабе.

Алла Чижова