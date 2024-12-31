Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Крыма предупредил о возможном распространении фейков в праздничные дни

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в праздничные дни ВСУ вероятно попытаются усилить информационные атаки, вбрасывая фейки и распространяя дезинформацию в социальных сетях и мессенджерах. Глава республики написал об этом в своем Telegram-канале.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

«Цели понятны — испортить людям праздник, посеять страх, растерянность и панику, вызвать недовольство властью, подорвать доверие к нашим Вооруженным Силам»,— отметил глава Крыма.

Он попросил жителей региона доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять слухи. Сергей Аксенов пояснил, что вся необходимая информация будет оперативно публиковаться в его Telegram-канале, на страницах в соцсетях, а также на информационных ресурсах органов власти.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...