Глава Крыма предупредил о возможном распространении фейков в праздничные дни

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в праздничные дни ВСУ вероятно попытаются усилить информационные атаки, вбрасывая фейки и распространяя дезинформацию в социальных сетях и мессенджерах. Глава республики написал об этом в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Цели понятны — испортить людям праздник, посеять страх, растерянность и панику, вызвать недовольство властью, подорвать доверие к нашим Вооруженным Силам»,— отметил глава Крыма.

Он попросил жителей региона доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять слухи. Сергей Аксенов пояснил, что вся необходимая информация будет оперативно публиковаться в его Telegram-канале, на страницах в соцсетях, а также на информационных ресурсах органов власти.

Татьяна Ручкина