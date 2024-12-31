Дочь пермского химика стала основным владельцем строящегося гипермаркета стройматериалов

Анна Иванова, дочь акционера «Камтэкс-Химпрома» Игоря Иванова стала основным учредителем ООО «Ива-Инвест». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 16 декабря Анна Иванова увеличила свою долю в уставном капитале ООО с 50 до 67%. Доля депутата заксобрания Оренбургской области Андрея Хавилова, также участвующего в проекте, выросла с 25 до 33%. Теперь эти два участника остались единственными учредителями ООО.

ООО «Ива-Инвест» является инвестором возведения гипермаркета стройматериалов на Иве. Изначально объект собирались построить для французской сети «Леруа Мерлен», которая в 2023 году заявила о передаче своего российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. После этого «Ива-Инвест» нашла другого партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». Владельцы ООО «Ива-Инвест», занимающиеся стройкой с помощью механизма «приоритетный инвестиционный проект», подали заявку о корректировке проекта, обозначив новым партнером казанскую сеть.

В начале 2024 года минимущество Пермского края выдало разрешение на возведение второго гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен» в микрорайоне Ива-1.