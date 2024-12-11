Выручка показалась на экранах

Сборы кинотеатров в Краснодарском крае по итогам 11 месяцев 2024 года выросли на 6,7%, превысив 1,6 млрд руб. При этом число зрителей в кинотеатрах осталось примерно на уровне прошлого года — порядка 4 млн. Лидером по кассовым сборам стал фильм «Холоп-2», заработавший 191 млн руб. Эксперты объясняют рост выручки кинотеатров увеличением контента и заявляют, что стоимость билетов в кино будет зависеть от инфляционных процессов.

Лидером по кассовым сборам стал фильм «Холоп-2»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 11 месяцев 2024 года общие сборы кинотеатров на Кубани составили 1,6 млрд руб.— показатель вырос на 6,7% год к году, подсчитал «Ъ-Кубань», основываясь на данных ЕАИС. Фильмы на больших экранах посмотрели более 4 млн зрителей, показатель остался примерно на уровне прошлого года (–1%).

Самым популярным месяцем для посещения кинотеатров стал январь. Благодаря каникулам, показу большого количества мультфильмов и наплыву туристов в Краснодарский край зрителей набралось более 1 млн. Это примерно на 850 тыс. больше средних месячных показателей в регионе. Тогда же кинотеатры Кубани заработали 425,8 млн руб. Вторым по популярности месяцем стал февраль — 491 тыс. зрителей, сборы составили 185,8 млн руб., на третьем — март со сборами в 146 млн руб. и 396, 3 тыс. посетителей.

Примерно на том же уровне посещаемость кинотеатров и сборы были в августе, когда на большие экраны вышли «Дэдпул и Росомаха» — 344,5 тыс. зрителей и 134,5 млн руб. Официально картина не выходила в российском прокате. Однако, по данным «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае кинокомикс показывали в рамках предсеансного обслуживания под названием «Напугай меня».

Меньше всего кубанские кинотеатры заработали в сентябре — 75 млн руб. Тогда зрителей было лишь 125,8 тыс.

Самым популярным фильмом на Кубани в 2024 году стал «Холоп-2». Его показывали в течение трех месяцев, за это время сборы картины составили 191 млн руб. Фильм посмотрели 455,2 тыс. человек.

Второе место по популярности у кубанских зрителей и туристов занял фильм «Бременские музыканты» — его посмотрели 364 тыс. человек. Сборы в регионе составили 143 млн руб. Фильм «Мастер и Маргарита» собрал 103,9 млн руб. и 241,6 тыс. зрителей.

В десятку фильмов по сборам на Кубани в 2024 году также вошли «Сто лет тому вперед» (81,4 млн руб., 210,3 тыс. зрителей), «Лед-3» (74,7 млн руб., 192,9 тыс. человек), «Огниво» (57,7 млн руб., 169,8 тыс. человек), «Летучий корабль» (55,1 млн руб., 169 тыс. человек), «Напугай меня» (48,4 млн руб., 115,5 тыс. человек), «Три богатыря и Пуп Земли» (44 млн руб., 125,8 тыс. человек) и «Онегин» (40,5 млн руб., 99,6 тыс. зрителей).

Кассовые сборы растут исключительно за счет контента, говорит руководитель по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов. Кино, по его словам, одна из немногих сфер индустрии развлечений, где цена фактически осталась на том же уровне, что в прошлом и позапрошлом годах, и сейчас сфера остается самой доступной в отрасли развлечений. Средняя цена билета в кинотеатрах Краснодарского края составляет 335 руб. «В 2025 году стоимость будет зависеть от процессов в экономической и финансовой областях в России. Кинотеатры обращают внимание и на инфляционные проценты, и на ключевую ставку Центробанка»,— говорит Андрей Попов.

Эксперт отметил, что в первую очередь увеличилось число больших фильмов, и те вливания государства, которые начались в 2022 году, сейчас, в конце 2024 года, начинают оправдываться. Помимо производства и подготовки фильмов к прокату, государство теперь финансирует рекламную кампанию. «Сейчас большие рекламные кампании. Поэтому народ идет на то, что ему нравится, и на то, что рекламируется долго»,— говорит Андрей Попов.

Он отмечает, что сейчас в сети кинотеатров стала более востребована услуга аренды кинозалов, также стало больше фильмов на рынке. «Срабатывают» из них не все. И когда кинотеатры не понимают, какой фильм будет популярен, они смотрят на первый уикенд, и если на какой-то фильм идет больше людей, чем ожидалось, кинотеатр увеличивает число сеансов, объясняет эксперт.

В качестве рекламных кампаний хорошо работают различные акции, которые организуют прокатчики. Среди таких Андрей Попов выделяет визит команды создателей фильмов, исполнителей главных ролей. Однако это не гарантирует успех фильма. Эксперт говорит, что пиар-кампания может быть достойная, но зрители все равно на фильм не пойдут.

Татьяна Ручкина