Следы мазута нашли на дне Черного моря возле Анапы

Мониторинговая группа МЧС по контролю за прибрежной акваторией Анапы нашла незначительные следы мазута на дне Черного моря, на удалении около 100 метров от берега. Как подчеркнули в оперштабе, эти фрагменты нефтепродуктов не представляют угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть, но они незначительные и не предвещают угрозы»,— сказал замначальника 44-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Дмитрий Иванской.

Акваторию обследовали на расстоянии 100 метров от берега с помощью груза на конце веревки. Этот снаряд протаскивают по дну моря. По количеству мазута на грузе и самой веревке можно оценить степень загрязнения, пояснили власти.

На побережье Краснодарского края собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму собрали более 226 тонн.

Татьяна Ручкина