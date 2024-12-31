Чувашия запустит производство противопожарных дверей с инвестицией 87,5 млн руб.
В Чувашии запустят производство специализированных и противопожарных межкомнатных дверей. Проект получил статус приоритетного по распоряжению главы республики Олега Николаева, сообщает пресс-служба правительства.
Объем инвестиций в проект составит 87,5 млн рублей, что позволит создать 30 рабочих мест. Предприятие будет специализироваться на выпуске противопожарных и специализированных межкомнатных дверей.
Проект получит нефинансовые меры государственной поддержки.