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Коммерсантъ FM
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Чувашия запустит производство противопожарных дверей с инвестицией 87,5 млн руб.

В Чувашии запустят производство специализированных и противопожарных межкомнатных дверей. Проект получил статус приоритетного по распоряжению главы республики Олега Николаева, сообщает пресс-служба правительства.

Объем инвестиций в проект составит 87,5 млн рублей, что позволит создать 30 рабочих мест. Предприятие будет специализироваться на выпуске противопожарных и специализированных межкомнатных дверей.

Проект получит нефинансовые меры государственной поддержки.

Анар Зейналов

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