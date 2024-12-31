ГИБДД напомнило о замене прав, срок действия которых истек в 2022 году

Водительские права, срок действия которых истек в 2022 году и после был автоматически продлен, подлежат замене в 2025-м. Водителям предстоит пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

В 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, на три года продлевающее действие всех водительских прав, срок которых истекает между 1 января 2022-го и 31 декабря 2023-го. Минэкономики предлагало автоматически продлить действие ряда разрешительных документов, в том числе водительских прав, истекающих в 2024–2025 годах.

О лишении прав за технические ухищрения — в публикации «Ъ» «Сокрытие ведет к бесправию».