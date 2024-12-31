МЧС сообщило о двукратном росте погибших при пожарах из-за гаджетов

В России с января по ноябрь при пожарах из-за неправильного использования смартфонов, планшетов, пауэрбанков и других гаджетов погибли шесть человек. Это вдвое больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе МЧС.

«За 11 месяцев текущего года от гаджетов случились 227 пожаров... За этот же период прошлого года — 239 пожаров, трое погибших»,— рассказал ТАСС представитель министерства.

За весь 2023 год произошло 255 таких пожаров. В МЧС напомнили, что смартфоны нельзя класть под подушку и оставлять подключенными к сети на ночь при полной зарядке. Также пожар может возникнуть из-за использования поврежденных литий-ионных аккумуляторов. По данным МЧС, в России по три пожара ежедневно происходят из-за возгорания гаджетов.