Владимир Сальдо: вопрос с пенсиями в Херсонской области решится в 2025 году

Жители Херсонской области, которые находятся на стадии оформления российских пенсий, получат их до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В интервью телеканалу «Таврия» он отметил, что местное отделение Социального фонда России (СФР) ускорило работу на этом направлении. «Ситуация будет упрощена. Думаю, что в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию»,— сказал господин Сальдо.

Он уточнил, что речь идет примерно о 17 тыс. пенсионеров, которые либо столкнулись с утратой документов, либо физически не смогли дойти до отделения фонда. Владимир Сальдо также напомнил о завершении в следующем года «льготной возможности» для граждан Украины получать российские пенсии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что с 1 апреля 2025 года социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75%. Парламентарий добавила, что эти показатели являются плановыми и могут быть скорректированы в случае пересмотра бюджета в части выплат на социальное и пенсионное страхование.