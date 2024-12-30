Кухарук поручил помочь с жильем пострадавшим от пожара семьям в Лянторе

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук поручил главе Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать поддержку семьям, пострадавшим от пожара в многоквартирном деревянном доме в Лянторе, и подготовить необходимую информацию для принятия решения по обеспечению их жильем. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Господин Кухарук отметил, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание, сообщение о котором поступило в 15:35. «Через пять минут на место прибыли первые подразделения МЧС России. Немедленно были организованы поиск и спасение людей. Эвакуированы — восемь человек, один человек спасен»,— добавил он.

Губернатор подчеркнул, что власти подготовили пункты временного размещения для эвакуированных жильцов.

Руслан Кухарук отметил, что деревянный дом был признан аварийным и включен в адресную программу расселения аварийного фонда на 2026 год. Он добавил, что предварительная причина возгорания устанавливается. «Держу вопрос на личном контроле»,— подчеркнул он.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, в тушении пожара были задействованы 27 человек и семь единиц специальной техники. Возгорание было локализовано на площади около 200 кв. м.

Василий Алексеев