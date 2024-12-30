Сержиу Консейсау возглавил футбольный клуб «Милан»

Новым главным тренером футбольного клуба «Милан» стал Сержиу Консейсау, сообщила пресс-служба клуба. Контракт с португальским тренером заключен до 30 июня 2026 года. Господин Консейсау заменит на этой должности Паулу Фонсеки, об уходе которого клуб сообщил сегодня, 30 декабря. «Милан» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / File Photo / Reuters Фото: Pedro Nunes / File Photo / Reuters

Сержиу Консейсау покинул португальский «Порту» по окончании прошлого сезона. За время работы в клубе он трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. «Порту» господин Консейсау возглавлял с 2017 года. До этого он был главным тренером ряда португальских клубов, а также французского «Нанта». Карьеру футболиста португалец завершил в 2009 году, после чего занялся тренерской деятельностью. Последним клубом, за который он играл, был греческий ПАОК.