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Военно-полевые сборы прошли более 10 300 казаков Кубани

В 2024 году более 10,3 тыс. кубанских казаков совершенствовали боевую подготовку в полевых лагерях, что стало рекордом по численности участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Кубанское казачье войско

Фото: Кубанское казачье войско

Военно-полевые сборы включали тактическую, инженерную, разведывательную и военно-медицинскую подготовку, а также обучение основам минно-взрывного дела и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), говорится в сообщении.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что регион активно участвует в заключении контрактов с жителями для пополнения Вооруженных Сил России. В этом процессе важную роль играют органы власти и местного самоуправления.

Краснодарский край традиционно является лидером среди субъектов РФ по количеству призывников, подчеркнул господин Власов. В крае ведется подготовка граждан к военной службе по военно-учетным специальностям для ВС России, включая допризывную и военно-патриотическую подготовку, а также поддержку участников специальной военной операции.

Андрей Николаев

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