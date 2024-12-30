Из-за массового ДТП в Краснодаре возбуждено административное дело
Госавтоинспекция возбудила административное дело против должностных лиц департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара по статье 12.34 КоАП РФ. Об этом сообщили в УМВД по Краснодару.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Поводом стал установленный факт ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период, что привело к массовой аварии ночью 30 декабря на путепроводе по улице Северной.
Как сообщается, по данному факту в рамках законодательства к административной ответственности будет привлечено должностное лицо, которое не обеспечило надлежащее содержание улично-дорожной сети. Для устранения недостатков зимнего содержания выдано предписание на обработку проезжей части реагентами для предотвращения образования наледи.
Ночью 30 декабря в Краснодаре на Северном мосту случилось несколько ДТП с участием более десяти автомобилей и одним пострадавшим.