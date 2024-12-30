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Из-за массового ДТП в Краснодаре возбуждено административное дело

Госавтоинспекция возбудила административное дело против должностных лиц департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара по статье 12.34 КоАП РФ. Об этом сообщили в УМВД по Краснодару.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом стал установленный факт ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период, что привело к массовой аварии ночью 30 декабря на путепроводе по улице Северной.

Как сообщается, по данному факту в рамках законодательства к административной ответственности будет привлечено должностное лицо, которое не обеспечило надлежащее содержание улично-дорожной сети. Для устранения недостатков зимнего содержания выдано предписание на обработку проезжей части реагентами для предотвращения образования наледи.

Ночью 30 декабря в Краснодаре на Северном мосту случилось несколько ДТП с участием более десяти автомобилей и одним пострадавшим.

Андрей Пугачев

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