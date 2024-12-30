На Кубани со стороны моря возобновлен мониторинг берега в зоне экокатастрофы

Сотрудники МЧС возобновили обследование береговой линии от заповедника «Утриш» Анапы до поселка Волна Темрюкского района. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Хорошая погода 30 декабря позволила осматривать прибрежные участки в зоне ЧС со стороны моря. Сотрудники МЧС с утра проверяют акваторию в прибрежной полосе, обследования проводятся на расстоянии до 100 метров от берега. В задачи мониторинговой группы входит выявление новых нефтяных пятен или фрагментов мазута, которые может вынести на берег.

На некоторых участках пляжей Анапы 30 декабря были зафиксированы повторные выбросы мазута на берег. Уборкой нефтепродуктов занимаются сотрудники муниципалитетов, спасатели МЧС и волонтеры.

Андрей Пугачев