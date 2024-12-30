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Коммерсантъ FM
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Премьер Франции назвал слухами данные о тысячах жертв урагана на Майотте

Премьер-министр Франции Франсуа Байру посетил французский заморский департамент Майотта, пострадавший от урагана. Он назвал слухами информацию о том, что из-за разгула стихии погибли тысячи человек.

По его словам, речь скорее идет «о нескольких десятках или сотнях» жертв. «Мы должны говорить об этом с большой осторожностью, но слухи о тысячах смертей... в настоящее время необоснованны»,— заявил премьер-министр, которого цитирует телеканал BFMTV.

По официальным данным, на сегодняшний день подтверждена гибель 39 человек, более 4 тыс. пострадали. Префект Майотты Франсуа Ксавье-Бьевиль предполагал, что в результате урагана погибло несколько сотен «или даже несколько тысяч» человек.

Майотта находится в Индийском океане, циклон «Шидо» обрушился на регион 14 декабря. Метеорологическая служба Франции сообщала, что он стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. 18 декабря на Майотте объявили положение «исключительного стихийного бедствия». Страховщики Франции оценили ущерб от урагана более чем в $650 млн.

Фотогалерея

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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