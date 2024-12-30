Премьер Франции назвал слухами данные о тысячах жертв урагана на Майотте

Премьер-министр Франции Франсуа Байру посетил французский заморский департамент Майотта, пострадавший от урагана. Он назвал слухами информацию о том, что из-за разгула стихии погибли тысячи человек.

По его словам, речь скорее идет «о нескольких десятках или сотнях» жертв. «Мы должны говорить об этом с большой осторожностью, но слухи о тысячах смертей... в настоящее время необоснованны»,— заявил премьер-министр, которого цитирует телеканал BFMTV.

По официальным данным, на сегодняшний день подтверждена гибель 39 человек, более 4 тыс. пострадали. Префект Майотты Франсуа Ксавье-Бьевиль предполагал, что в результате урагана погибло несколько сотен «или даже несколько тысяч» человек.

Майотта находится в Индийском океане, циклон «Шидо» обрушился на регион 14 декабря. Метеорологическая служба Франции сообщала, что он стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. 18 декабря на Майотте объявили положение «исключительного стихийного бедствия». Страховщики Франции оценили ущерб от урагана более чем в $650 млн.