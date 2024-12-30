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В Медведевском районе Марий Эл в ДТП погибла пассажирка «Лады»

В Медведевском районе Марий Эл произошло ДТП, в котором погибла пассажирка автомобиля «Лада Веста». Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло около 13:00 на 22-м км автодороги Йошкар-Ола — Санчурск. По предварительной информации, водитель машины «Митсубиси» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с машиной «Лада Веста».

В результате ДТП 44-летняя пассажирка «Лады» скончалась. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Диана Соловьёва

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