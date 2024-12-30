Осужденный за изнасилование супруги Доминик Пелико не станет обжаловать приговор

Доминик Пелико, прозванный Монстром из Мазана, не станет обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на его адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz REFILE - CORRECTING «THE VICTIM OF AN ALLEGED MASS RAPE» TO «THE VICTIM OF A MASS RAPE\ / Reuters, Manon Cruz REFILE - CORRECTING «THE VICTIM OF AN ALLEGED MASS RAPE» TO «THE VICTIM OF A MASS RAPE\ / Фото: Manon Cruz REFILE - CORRECTING «THE VICTIM OF AN ALLEGED MASS RAPE» TO «THE VICTIM OF A MASS RAPE\ / Reuters, Manon Cruz REFILE - CORRECTING «THE VICTIM OF AN ALLEGED MASS RAPE» TO «THE VICTIM OF A MASS RAPE\ /

В середине декабря Доминик Пелико был признан виновным в изнасилованиях своей бывшей жены, которую он накачивал снотворным, насиловал сам и разрешал насиловать другим мужчинам на протяжении почти десяти лет. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Учитывая его возраст, мало кто сомневается в том, что остаток жизни преступник проведет в тюрьме.

Вместе с Домиником Пелико к различным срокам заключения были приговорены 50 других обвиняемых по делу, которое шокировало не только Францию, но и весь мир. Лишь 15 из них решили обжаловать свои приговоры. Это означает проведение нового процесса, который начнется в следующем году. При этом адвокаты, подавшие апелляции, говорят, что повторное рассмотрение скорее повредит их клиентам, учитывая тот резонанс, который вызвал первый процесс. «Подсудимые могут получить более суровые приговоры»,— цитирует Le Figaro одного из них.

Подробнее о деле Доминика Пелико читайте в материале «Ъ» «Монстры из Мазана».

Андрей Келекеев