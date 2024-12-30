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Коммерсантъ FM
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Российская «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки пшеницы в Сирию

После смены власти в Сирии российская «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в страну, но готова возобновить их, заявил гендиректор компании Дмитрий Трифонов. «СТГ Инжиниринг» выполняла поставки в течение трех лет и ежемесячно ввозила в Сирию около 1,1 млн тонн пшеницы. Это почти половина от общего объема российских поставок.

По словам господина Трифонова, долг Сирии перед «СТГ Инжиниринг» составляет $116 млн. В рамках соглашения между компанией и сирийским правительством цена пшеницы была установлена на уровне $345 за тонну. «Это немного выше рынка, но поставки осуществлялись без предоплаты. Кроме того, мы предоставляли сирийской стороне удобный график платежей и не требовали гарантий»,— рассказал он ТАСС.

Директор «СТГ Инжиниринг» пояснил, что трейдеры пока не могут установить контакты с новыми властями страны. По словам Дмитрия Трифонова, незадолго до смены власти в стране компания направила в Сирию два судна с пшеницей, но они оба были перенаправлены в Египет. При этом он уточнил, что новое правительство не расторгало контракт на поставки.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. На прошлой неделе лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что Дамаск и Москву связывают стратегические интересы.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

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