Минниханов поздравил клуб «Динамо-Ак Барс» с победой на Кубке России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство и волейболисток клуба «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России. Об этом рассказали в пресс-службе раиса республики.

Телеграмма с поздравлениями адресована председателю Госсовета Татарстана, президенту Федерации волейбола республики Фариду Мухаметшину, руководителю администрации раиса Татарстана, председателю ОГО ФСО «Динамо» республики Асгату Сафарову, президенту клуба «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, главному тренеру Зорану Терзичу и спортсменкам.

«Эта игра, бесспорно, запомнится как одна из сложнейших и напряженных в истории отечественного волейбольного турнира. Благодарю всех игроков, тренерский штаб, всех причастных к этому триумфу за яркие эмоции решительной борьбы и радость большого успеха»,— заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана пожелал волейбольному клубу достичь новых профессиональных высот и красивых побед, а также поздравил с наступающим Новым годом.

Ранее волейболистки «Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стали обладателями Кубка России. Казанский клуб обыграл «Ленинградку» со счетом 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).

Диана Соловьёва