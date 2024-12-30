Над Белгородской областью ночью сбили один беспилотник

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Информации о разрушениях или пострадавших нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пока никак не комментировал атаку БПЛА.

В прошлый раз регион был атакован вчера, 29 декабря. Предыдущей ночью при сбросе взрывчатки с беспилотника на грузовик пострадал мирный житель в Грайворонском округе. Позднее в течение дня в результате атаки дрона в селе Борисовка ранения получил еще один мужчина.