Над Белгородской областью ночью сбили один беспилотник
В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Информации о разрушениях или пострадавших нет. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пока никак не комментировал атаку БПЛА.
В прошлый раз регион был атакован вчера, 29 декабря. Предыдущей ночью при сбросе взрывчатки с беспилотника на грузовик пострадал мирный житель в Грайворонском округе. Позднее в течение дня в результате атаки дрона в селе Борисовка ранения получил еще один мужчина.
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