При ударе ВСУ по Белгородской области пострадал мирный житель

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки FPV-дрона в селе Борисовка Волоконовского района пострадал мужчина, у него касательное ранение лица.

Пострадавшего доставили в Волоконовскую ЦРБ, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В самом селе были повреждены остекление и заборы в двух домах. Еще один беспилотник ударил по поселку Малиновка в Белгородском районе, поврежден автомобиль.

Господин Гладков сообщал сегодня ночью, что в Грайворонском округе пострадал мирный житель при сбросе взрывчатки с беспилотника. Также об ударе беспилотников заявлял врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Два БПЛА ударили по городу Сальск, один дрон атаковал локомотивное депо, второй сбили на подлете к городу.