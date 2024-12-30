Посол: Греции в случае отказа от российского газа придется раскошелиться

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что возможный политически обусловленный отказ Афин от использования газа из России может быть сопряжен для этой страны со значительными издержками. Заявление глава российской дипмиссии сделал на фоне призывов США к европейским странам к 2027 году отказаться от российских энергоресурсов.

По данным греческой газораспределительной компании DESFA, в текущем году около 60% энергобаланса Греции приходилось на топливо из России. При этом греческая сторона пока не пользуется запущенным терминалом для сжиженного природного газа в городе Александруполис, закупки СПГ осуществлял только болгарский оператор «Булгаргаз», отметил господин Маслов.

«Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Андрей Маслов обратил внимание, что ранее Греция пыталась перейти на более дорогостоящий СПГ из других государств, что привело к росту цен на электричество и повлекло финансовые трудности для местных жителей.

Подробнее о ситуации с российским СПГ — в материале «Ъ» «На сжиженных оборотах».