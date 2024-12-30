«Хамас» назвал ложью данные Израиля об убийстве главы движения Исмаила Хании

Палестинская группировка «Хамас» опровергла заявления израильских СМИ, которые ранее привели подробности гибели лидера организации Исмаила Хании. Израильский телеканал Channel 12, в частности, сообщал, что Хания был убит заложенным в спальне взрывным устройством. Пресс-служба движения в Telegram-канале назвала израильские публикации по этой теме ложью.

В «Хамасе» опровергли утверждения о том, что глава политбюро организации погиб в результате взрыва бомбы в гостевом доме в Тегеране. Израильские СМИ также писали, что, по данным расследования иранских спецслужб, убийство было совершено с помощью управляемой ракеты весом 7 кг, нацеленной на мобильный телефон Хании.

Исмаил Хания был убит 31 июля в Иране, куда прибыл на инаугурацию нового президента страны. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает в убийстве Израиль. Там свою причастность не подтверждали и не отрицали. Спустя почти пять месяцев израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль причастен к гибели главы политбюро «Хамаса». На этом фоне неоднократно сообщалось о прогрессе в переговорах сторон в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

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