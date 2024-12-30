«Аль-Нашра»: Ливан выдал группу бывших военных армии Сирии властям в Дамаске

Группа из 13 бывших военных сирийской армии, служивших в вооруженных силах в период президентства Башара Асада, задержана на границе ливанскими силами безопасности при попытке нелегально пересечь границу. Об этом сообщил источник в ливанской службе безопасности новостному порталу «Аль-Нашра».

Он добавил, что бежавших военных обнаружили местные жители в пикапе, который пересек границу возле населенного пункта Мушмиш в округе Аккар. Ливанские пограничники передали их представителям Дамаска для дальнейшего разбирательства.

28 декабря Ливан уже депортировал 67 бывших сирийских военнослужащих, которые пытались укрыться на его территории. Их через КПП «Эль-Арида» передали представителям переходного правительства Сирии. Это стало первым случаем выдачи бывших военных властям в Дамаске, отметил «Аль-Нашра».

В середине декабря власти Ирака вернули в Сирию более 1,9 тыс. дезертиров, выразив надежду на обеспечение их безопасности новым сирийским правительством.

Вооруженные оппозиционные группы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года.

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