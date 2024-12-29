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Свияжск в 2024 году посетило 1,75 млн туристов

По итогам 2024 года в Свияжск приехало 1,75 млн туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Посещаемость музеев Свияжска в 2024 году увеличилась на 15%, было проведено 20 тыс. экскурсий. В 2023 году город посетило 1,74 млн туристов. Увеличение турпотока связывают с ремонтом дорог на выезде из Казани и на трассе, ведущей к Свияжску.

В 2025 году в городе планируют провести проводы Масленицы, летний фестиваль «Народная лодка». Осенью запланирован гастрономический фестиваль «Свияжская уха».

Диана Соловьёва

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