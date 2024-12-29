В Ростовской области беспилотник атаковал локомотивное депо

Украинская армия ударила двумя беспилотниками по городу Сальск в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Один БПЛА ударил по локомотивному депо, у построек на территории депо выбило стекла.

Господин Слюсарь отметил, что в результате атаки по депо пожар не возник. Предварительно никто не пострадал. Второй БПЛА сбили на подлете к Сальску, пострадавших и повреждений нет. Двумя часами ранее средства ПВО сбили беспилотник в Усть-Донецком районе Ростовской области, тогда также не было жертв и повреждений.

Глава региона сообщал накануне, что в ночь на 28 декабря в небе над Ростовской областью сбили 17 беспилотников. Также ВСУ нанесли удары по Белгородской и Воронежской областям. Всего, по данным Минобороны, за ночь было сбито 56 беспилотников.