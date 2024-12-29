Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о сокращении безвизового пребывания россиян в стране со 180 до 90 дней в год. В августе аналогичный срок безвизового пребывания иностранцев из всех стран установила Россия.

В постановлении указано, что решение о сокращении срока безвизового пребывания касается только граждан России. Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

О намерении изменить правила пребывания россиян в Азербайджане стало известно 28 декабря. МИД страны пояснял, что мера принята в ответ на действия Москвы. 8 августа Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев в России без виз со 180 до 90 дней. Документ вступает в силу также с 1 января.

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