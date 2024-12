Новогодняя афиша в Ярославле

В Ярославле с 29 декабря по 5 января пройдет множество праздничных мероприятий. Жители и гости города могут в последний день уходящего года послушать мировые хиты в филармонии, а после отправиться праздновать Новый год на Советскую площадь. В первую неделю января состоятся концерт «Хора Турецкого», балет «Щелкунчик» и спектакль с Маратом Башаровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличный камин на Советской площади в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Уличный камин на Советской площади в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославском цирке до 6 января показывают авторское шоу на льду «Айсберг». Участвуют в шоу единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, дрессированные белоснежные собаки-самоеды, воздушные гимнастки-рекордсменки и веселые клоуны-хоккеисты. Стоимость билетов от 1,6 до 6 тыс. руб.

30 декабря на сцене «Миллениума» покажут спектакль «Дорогая Памела или Счастливого рождества» по пьесе Джона Патрика. Это история о том, как мошенники хотели застраховать странную женщину и подстроить несчастный случай, но план сорвался. Режиссер — Александр Гордиенко. Стоимость билетов — от 1,5 до 3 тыс. руб.

В Ярославском зоопарке с 2 января для самых маленьких будут проводить елки «ZOO-Маскарад для ребят и зверят», а для детей постарше — новогодние квесты с участием животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятнистый олень в ярославском зоопарке

Фото: Илья Бесхлебный Пятнистый олень в ярославском зоопарке

Фото: Илья Бесхлебный

30 и 31 декабря, а потом с 2 января каждый день Театр юного зрителя будет показывать сказку «Волшебное перо Жар-Птицы». В центре сюжета —Иванушка, который, узнав о похищении Жар-Птицы Кощеем Бессмертным, решает отправиться в опасное, но увлекательное путешествие ради спасения любимого праздника. Зрителей ждут музыкальные номера и трюки. Спектакли пройдут в КСК «Вознесенский». Стоимость билетов — 650-700 руб.

31 декабря в 16:00 в Ярославской филармонии состоится «Главный новогодний концерт». В нем примут участие финалисты телепроекта «Голос» — Андрей Лефлер и Полина Конкина из Москвы. Гостям обещают уютный предновогодний вечер под аккомпанемент мировых и отечественных хитов разных лет, в том числе «Звенит январская вьюга», «My heart will go on», «Happy new year», «Дельтаплан» и другие. Стоимость билетов — 1 до 4 тыс. руб.

В Доме актера на Максимова 31 декабря в 17:00 состоится праздничный концерт «Классик — хит — коктейль!». В программе: популярная классика, мелодии из любимых кинофильмов и музыкальные сюрпризы в исполнении ансамбля «Impreza». Стоимость билетов — 2-2,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ансамбль «Impreza», соцсети Фото: Ансамбль «Impreza», соцсети

В ночь с 31 декабря на 1 января на Советской площади состоится программа «Царица Ночь». С 1:00 до 3:00 жители и гости города смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, увидеть выступление кавер-групп и потанцевать на дискотеке. Будет работать и каток. В это же время с новогодними программами гостей ждут на площади Дворца культуры «Нефтяник» и в парке Юбилейном.

С 1 января можно увидеть исторический центр города из окон двухэтажного экскурсионного автобуса. Продолжительность маршрута составит около одного часа, за это время автобус проедет по улицам Ушинского, Свободы, Которосльной и Волжской набережным, Богоявленской площади. На борту в новогодние праздники будет работать аудиогид. Стоимость билетов 1-1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсионный автобус

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Экскурсионный автобус

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

1 января в 12 часов в парке на Даманском стартует праздничный забег — «Забег обещаний». Мероприятие проводится во многих городах России. Вечером 1 января на Советской площади состоится еще одна развлекательная программа.

2 января в ДК «Красный Перекоп» для жителей старше 45 лет пройдет новогодний бал-маскарад «Завьюжим в танце». Гостей ждут хороводы вокруг елки, конкурсы на лучший карнавальный костюм и другие развлекательные мероприятия в рамках программы.

В Ярославском музее-заповеднике на новогодние каникулы подготовили специальную программу, которая состоит из интерактивных экскурсий и занятий в экспозициях. 2, 3, 4 и 5 января гостей разных возрастов ждут новогодние викторины с главными волшебниками Нового года. Стоимость — до 170 руб. Можно также посетить программу «История елочных игрушек» с мастер-классом по росписи игрушки. Стоимость — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский музей-заповедник Фото: Ярославский музей-заповедник

2 и 3 января в «Миллениуме» пройдут детские новогодние представления «Заколдованный Принц – Щелкунчик. Продолжение». В основу представления легла сюжетная линия сказки Гофмана – похищение Волшебного Ореха, опасная погоня и романтичная история заколдованных влюбленных – Принца и Мари. Все песни написаны специально для шоу и исполняются вживую. Стоимость билетов — 700 до 1100 руб.

4 января в Юбилейном парке днем детей и взрослых ждет «Новогодняя вечеринка» с Бабой Ягой, Снегурочкой и эльфами. С более подробной программой в городских Дворцах культуры можно познакомиться на сайте.

4 января в Музее зарубежного искусства пройдет «Ароматная экскурсия». Организаторы предлагают услышать ароматы, которые можно было ощутить несколько столетий назад на голландской рыночной площади, на итальянской свадьбе, в букете французской дамы и в испанской таверне. После экскурсии гости сами изготовят ароматное саше. Стоимость билетов — 300 руб.

В КЗЦ «Миллениум» 4 января состоится выступление «Хора Турецкого». Коллектив исполнит лучшие песни из мировой коллекции новогодних хитов в оригинальных аранжировках, а также авторские композиции. Стоимость билета – от 4,5 до 8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор Турецкого

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хор Турецкого

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

4 и 5 января в Музее истории города пройдет праздник «Елка. Ностальгия 18+». Это встреча Нового года дружной компанией в праздничной атмосфере советского «голубого огонька» 1970-х – 1980-х годов. Стоимость — 1,4 тыс. руб.

5 января ярославцы могут посетить балет «Щелкунчик», который пройдет на сцене Дворца молодежи. Стоимость билетов — от 1,1 до 2,5 тыс. руб. В этот же день хоккейный клуб «Локомотив» сыграет на домашней арене с ЦСКА. Стоимость билетов — от 850 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Жениться вам надо, барин»

Фото: Современный театр антрепризы Спектакль «Жениться вам надо, барин»

Фото: Современный театр антрепризы

5 января в ДК Добрынина состоится спектакль «Жениться вам надо, барин» по мотивам повести Николая Некрасова «Осенняя скука». В спектакле сыграет Марат Башаров. Постановка выстроена по принципу контраста - в разгар веселья она призывает задуматься о достаточно серьезных вещах. А именно: ночью помещик и челядь пытаются развлечь себя, так как проспали весь день. Стоимость билетов — 1,6 до 3,8 тыс. руб.

Алла Чижова