В Анапе зафиксирован повторный выброс мазута

Повторный выброс мазута обнаружили в районе пляжа «Динамо» в Анапе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Власти заверили, что нефтепродукты уже убирают.

«Муниципалитет работает в районе пляжа "Динамо" в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В публикации указано, что очисткой пляжа от нового выброса мазута занимаются около 50 человек. В их числе сотрудники Ленинградского муниципального округа, сельских поселений, муниципальных предприятий.

Минтранс России сообщил, что с начала разлива мазута в Черном море обследовано 400,8 кв. км акватории, очищено 29,4 кв. км. За последние четыре дня очищено 3,2 км береговой линии на острове Тузла, добавило ведомство.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе. Общая протяженность загрязненного побережья — 55 км. В Краснодарском крае и Крыму введен режим ЧС.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».