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Коммерсантъ FM
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Погибшие от отравления под Красноярском дети дышали ядом более 10 часов

Четверо детей, которые погибли в сентябре от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, более десяти часов дышали токсичными веществами. Как ранее установило следствие, в жилом помещении, перед тем как там отравились дети, распыляли средства от насекомых.

«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства … Это все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов»,— сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Артем Кротов ТАСС.

Как добавил господин Кротов, токсичные вещества могли попасть в организм детей несколькими путями. Он пояснил, что они могли вдыхать яд, соприкасаться с загрязненными предметами в доме и употребить его во время еды.

Изначально следствие рассматривало версию об отравлении семьи продуктами из магазина. Позже экспертиза показала, что причиной гибели детей стал яд, который входит в состав средства для борьбы с насекомыми. Обвинение в смерти четырех детей по неосторожности было предъявлено их отцу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отец ответит за детей».

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