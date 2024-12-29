Правительство Башкирии окажет финансовую помощь ХК «Салават Юлаев»

Правительство Башкирии выделит финансирование ХК «Салават Юлаев». Это позволит команде решить проблемы с бюджетом на следующий год, сообщил гендиректор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции по итогам трансферной кампании сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Баширов констатировал нехватку финансирования, которую клуб испытывает в последние два года. Правительство Башкирии, по его словам, в этот период занималось «своими вопросами» и просило клуб воспользоваться своими внутренними резервами и решать проблемы самостоятельно.

«Вчера я разговаривал с главой республики, он понял, что наши резервы кончились, и будет оказана помощь. Надеемся, что мы вернемся к распределению бюджета как это было до 2019 года. Все понимают, что так продолжаться не может. Надеемся на главного спонсора, чтобы решить проблемы с бюджетом на следующий год»,— сказал топ-менеджер.

До сих пор, отметил он, клуб использовал свои резервы и кредитные ресурсы.

Наталья Балыкова