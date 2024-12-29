Лавров: Сирия не сообщала о пересмотре соглашений по военным базам РФ в стране

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Дамаск не обращался к Москве с просьбой о пересмотре двусторонних соглашений о российских военных базах в республике. Он подчеркнул, что Сирия как суверенное государство вправе заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами, однако России таких запросов не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сирия — суверенная страна, которая имеет право заключать и расторгать договоры с иностранными партнерами...Вместе с тем нам неизвестно о проведении ее новыми властями работы по инвентаризации таких актов и их пересмотру. Каких-либо обращений на сей счет российской стороне не поступало»,— сказал господин Лавров в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что в Сирии до 1 марта 2025 года действует «переходный период», а действующее правительство имеет статус временного, что накладывает ограничения на его политику в конституционных и институциональных вопросах.

Президент Владимир Путин, выступая на «Итогах года», говорил, что перспективы сохранения российских баз в Сирии зависят от того, будут ли совпадать интересы Москвы и новых властей в Дамаске.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. Член политбюро группировки в середине декабря заявлял о переброске не менее 400 военных РФ из района Дамаска на авиабазу Хмеймим. По его словам, меры были приняты в рамках координации с новыми властями Сирии.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».