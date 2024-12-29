Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Российское посольство в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших при крушении самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее. Авиакатастрофа произошла сегодня, 29 декабря, утром. На борту находился 181 человек. По предварительным данным пожарной службы, спастись удалось только двоим, остальные 179 человек погибли. Власти подтвердили гибель 85 человек.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту г. Муан. Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим»,— сказано в сообщении посольства.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан. На лайнере летели 173 корейца и 2 таиландца, гражданство членов экипажа не уточнялось. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность шасси. Пилоты пытались посадить самолет на фюзеляж, но не смогли снизить скорость. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, развалился и загорелся.