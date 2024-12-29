Депутат парламента Абхазии Кан Кварчия выписан из больницы после ранения

Врачи считают состояние здоровья депутата парламента Абхазии Кана Кварчии удовлетворительным. Его выписали из больницы. Депутат пострадал в результате стрельбы в парламенте на прошлой неделе. О выписке сообщила общественная организация «Аидгылара», которую возглавляет господин Кварчия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кан Кварчия

Фото: @aiashara / @aidgylara Кан Кварчия

Фото: @aiashara / @aidgylara

Стрельба произошла 19 декабря во время заседания в парламенте, где обсуждался законопроект о запрете майнинга криптовалюты в Абхазии. В стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия. Пострадали два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Последний умер в больнице. Адгур Харазия скрылся с места происшествия, его местонахождение неизвестно. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело.