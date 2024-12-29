Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау переданы семьям в Чечне

Тела двух жителей Чечни, погибших в авиакатастрофе под Актау, переданы семьям для захоронения, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Шестеро пострадавших из Чечни лечатся в больницах.

Погибшие — Арби Убаев и Заира Ацаева. Родственники везут их домой для захоронения, написал господин Кадыров в Telegram. Расходы на перевозку взял региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Семьи получат от фонда финансовую помощь.

«С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим»,— написал господин Кадыров.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился 25 декабря. Лайнер неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт столицы Чечни, в это время средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников, сообщал Кремль. В итоге самолет отправился на запасной аэродром в казахстанском городе Актау, где разбился недалеко от посадочной полосы. Azerbaijan Airlines сообщила, что авиакатастрофа могла произойти в результате «внешнего вмешательства».

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».