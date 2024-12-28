«Ак Барс» обыграл «Трактор» со счетом 4:0 в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Артем Галимов забросил две шайбы на 27-й и 36-й минутах игры. В третьем периоде шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Ник Петан на 52-й и 59-й минутах соответственно. Вратарь казанской команды Амир Мифтахов провел четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Ак Барс» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. 30 декабря казанцы примут на домашней арене череповецкую «Северсталь».

Анар Зейналов