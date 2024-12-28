В Благовещенской завершили основные работы по очистке пляжей

В ликвидации последствий выброса мазута на пляжах в станице Благовещенской задействовали более 1,5 тыс. специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В работе участвуют сотрудники профильных организаций, спасатели, казаки, представители мэрии и добровольцы. Ликвидаторов загрязнения обеспечили необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

Основная часть работ завершена. Сейчас с использованием спецтехники загрязненный песок из мешков вывозят на полигоны. Группы продолжают двигаться в сторону Витязево, однако на побережье остаются отдельные участки с загрязненным песком.

Ранее сообщалось, что в Анапе формируют защитный ров для предотвращения дальнейших выбросов мазута.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев