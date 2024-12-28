«Зарплаты в 2025 году будут расти, но темпы их роста замедлятся»

В 2024 году в Ростовской области сохранился масштабный дефицит кадров, и проблема вряд ли решится в 2025 году, считают в рекрутинговой компании HeadHunter. Острая потребность в работниках наблюдается в розничной торговле, продажах, автомобильном бизнесе, медицине, в стройке, на производстве, в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе. Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова считает, что главной причиной сложившейся ситуации является демографическая ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова

Фото: пресс-служба Head Hunter Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова

Фото: пресс-служба Head Hunter

— Какова ситуация с кадрами на рынке труда Ростовской области по итогам 2024 года?

— Масштабный дефицит кадров, который ярко проявился в 2023 году, сохранился и в 2024-м. Его главная причина — демографическая ситуация, и она быстро не выправится. При этом, по нашим данным, свыше половины компаний Ростовской области намерены увеличить численность персонала в 2025 году.

— В каких сферах работников не хватает больше всего?

— Самый сильный дефицит в Ростовской области и одновременно потребность в кадрах наблюдались в этом году в розничной торговле (в конце года было лишь одно резюме на вакансию), в рабочем персонале (2,2 резюме на вакансию), продажах (2,4 резюме), медицине (2,7 резюме), производстве (2,7 резюме) и автомобильном бизнесе (2,9 резюме). В этих сферах соотношение активных резюме на одну вакансию — меньше трех. Также к дефицитным отраслям относятся транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство, сфера гостеприимства. В этих отраслях баланс спроса и предложения чуть выше трех резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции — от четырех до восьми.

— Как сейчас меняется ситуация с числом вакансий и соискателей? Каковы итоги последних месяцев года?

— К концу года на Дону значительно выросло количество резюме соискателей, при этом стало уменьшаться число вакансий. Такая тенденция связана, во-первых, с сезонностью (перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале), а, во-вторых, с повышением ключевой ставки, что тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас. Но тот факт, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, не влияет глобально на дефицит кадров. Главную роль здесь все же играет демография, серьезно не хватает людей, и эта ситуация не исправится ближайшие несколько лет.

— В каких сферах наблюдается самый низкий уровень конкуренции среди соискателей?

— В Ростовской области и в России в целом самыми востребованными являются представители двух сфер — это продажи всех видов (и розница, и b2b), а также рабочий и линейный массовый персонал (рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров и т. д.). Соответственно, самыми сложными для закрытия вакансиями в регионе были предложения для этих работников — по всем ним в течение 12 месяцев был низкий уровень конкуренции. Всего в конце года на Дону — не менее 40 дефицитных профессий.

— И какие это профессии?

— В топ-20 самых редких и востребованных профессионалов в Ростовской области вошли в большинстве своем представители розницы и различных рабочих специальностей. В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, дворников, автомехаников, сварщиков. Наблюдаются серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере общепита и медицины. Компании активно ищут персонал, увеличивают заработные платы и идут сразу в вузы и ссузы за будущими специалистами, но покрыть все свои потребности все равно не могут. Нужно понимать, что эти проблемы не исчезнут в 2025 году — людей не станет больше.

— Что делают работодатели для закрытия дефицита? Влияет ли он, например, на уровень зарплат?

— Да, невероятная конкуренция за людей в 2023-м и в 2024-м годах привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты в стране за январь—сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru — плюс 20% в целом по стране. В Ростовской области средняя предлагаемая зарплата по рынку в ноябре 2023 года была около 52,5 тыс. руб., в ноябре этого — уже 64,3 тыс. руб.

— Как вы считаете, сохранится ли рост зарплат в 2025 году?

— Взрывной рост зарплат начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений — на одну вакансию в регионе приходилось 2,8–3,1 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. В то же время, бизнес не способен постоянно повыщать зарплаты — он и сам испытывает сложности в ситуации «дорогих денег». Зарплаты в 2025 году будут расти, но темпы их роста замедлятся.

— В каких сферах зарплаты растут быстрее всего?

— Активнее всего росли зарплаты в сфере самого дефицитного персонала — «синих воротничков». К ноябрю 2024 года их заработные платы уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей среднего звена. Так, если в ноябре 2023 года у рабочего персонала средняя зарплата составляла 67,5 тыс. руб., то в ноябре этого года — 91 тыс. руб., а в транспорте и логистике — 77 тыс. и 104,5 тыс. руб. соответственно.

Если говорить про самых высокооплачиваемых специалистов, то помимо высоких окладов, характерных для представителей топ-менеджмента, в топ по уровню зарплат попадали и представители квалифицированного рабочего персонала, водители, инженерные сотрудники, IT-специалисты, врачи ряда специализаций.

— Какие еще методы привлечения персонала практикуют работодатели?

— Привлекать персонал могут улучшением условий труда, поскольку тренд на человекоцентричность бизнеса разгоняется, за лидерами рынка подтягиваются и компании меньшего размера. Правило хорошего тона сейчас — проводить опросы в коллективе, чтобы узнать, что нужно самим сотрудникам. Запросы могут разительно отличаться, например, в зависимости от среднего возраста сотрудников. Чем моложе сотрудники, тем больше ожиданий программ ментального здоровья и частичной или полной оплаты занятий спортом, чем старше — тем интереснее программы соцподдержки, ДМС, санаторно-курортное лечение.

Беседовала Кристина Федичкина