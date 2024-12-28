«Зарплаты в 2025 году будут расти, но темпы их роста замедлятся»
Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова — о рынке труда Ростовской области
В 2024 году в Ростовской области сохранился масштабный дефицит кадров, и проблема вряд ли решится в 2025 году, считают в рекрутинговой компании HeadHunter. Острая потребность в работниках наблюдается в розничной торговле, продажах, автомобильном бизнесе, медицине, в стройке, на производстве, в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе. Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова считает, что главной причиной сложившейся ситуации является демографическая ситуация.
Директор HeadHunter Юг Олеся Лавренова
Фото: пресс-служба Head Hunter
— Какова ситуация с кадрами на рынке труда Ростовской области по итогам 2024 года?
— Масштабный дефицит кадров, который ярко проявился в 2023 году, сохранился и в 2024-м. Его главная причина — демографическая ситуация, и она быстро не выправится. При этом, по нашим данным, свыше половины компаний Ростовской области намерены увеличить численность персонала в 2025 году.
— В каких сферах работников не хватает больше всего?
— Самый сильный дефицит в Ростовской области и одновременно потребность в кадрах наблюдались в этом году в розничной торговле (в конце года было лишь одно резюме на вакансию), в рабочем персонале (2,2 резюме на вакансию), продажах (2,4 резюме), медицине (2,7 резюме), производстве (2,7 резюме) и автомобильном бизнесе (2,9 резюме). В этих сферах соотношение активных резюме на одну вакансию — меньше трех. Также к дефицитным отраслям относятся транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство, сфера гостеприимства. В этих отраслях баланс спроса и предложения чуть выше трех резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции — от четырех до восьми.
— Как сейчас меняется ситуация с числом вакансий и соискателей? Каковы итоги последних месяцев года?
— К концу года на Дону значительно выросло количество резюме соискателей, при этом стало уменьшаться число вакансий. Такая тенденция связана, во-первых, с сезонностью (перед новогодними праздниками работодатели реже ищут новых людей, оживает рынок обычно в феврале), а, во-вторых, с повышением ключевой ставки, что тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас. Но тот факт, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, не влияет глобально на дефицит кадров. Главную роль здесь все же играет демография, серьезно не хватает людей, и эта ситуация не исправится ближайшие несколько лет.
— В каких сферах наблюдается самый низкий уровень конкуренции среди соискателей?
— В Ростовской области и в России в целом самыми востребованными являются представители двух сфер — это продажи всех видов (и розница, и b2b), а также рабочий и линейный массовый персонал (рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров и т. д.). Соответственно, самыми сложными для закрытия вакансиями в регионе были предложения для этих работников — по всем ним в течение 12 месяцев был низкий уровень конкуренции. Всего в конце года на Дону — не менее 40 дефицитных профессий.
— И какие это профессии?
— В топ-20 самых редких и востребованных профессионалов в Ростовской области вошли в большинстве своем представители розницы и различных рабочих специальностей. В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, дворников, автомехаников, сварщиков. Наблюдаются серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере общепита и медицины. Компании активно ищут персонал, увеличивают заработные платы и идут сразу в вузы и ссузы за будущими специалистами, но покрыть все свои потребности все равно не могут. Нужно понимать, что эти проблемы не исчезнут в 2025 году — людей не станет больше.
— Что делают работодатели для закрытия дефицита? Влияет ли он, например, на уровень зарплат?
— Да, невероятная конкуренция за людей в 2023-м и в 2024-м годах привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты в стране за январь—сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru — плюс 20% в целом по стране. В Ростовской области средняя предлагаемая зарплата по рынку в ноябре 2023 года была около 52,5 тыс. руб., в ноябре этого — уже 64,3 тыс. руб.
— Как вы считаете, сохранится ли рост зарплат в 2025 году?
— Взрывной рост зарплат начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений — на одну вакансию в регионе приходилось 2,8–3,1 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений по сравнению с 2023 годом. В то же время, бизнес не способен постоянно повыщать зарплаты — он и сам испытывает сложности в ситуации «дорогих денег». Зарплаты в 2025 году будут расти, но темпы их роста замедлятся.
— В каких сферах зарплаты растут быстрее всего?
— Активнее всего росли зарплаты в сфере самого дефицитного персонала — «синих воротничков». К ноябрю 2024 года их заработные платы уже вплотную приблизились к зарплатам руководителей среднего звена. Так, если в ноябре 2023 года у рабочего персонала средняя зарплата составляла 67,5 тыс. руб., то в ноябре этого года — 91 тыс. руб., а в транспорте и логистике — 77 тыс. и 104,5 тыс. руб. соответственно.
Если говорить про самых высокооплачиваемых специалистов, то помимо высоких окладов, характерных для представителей топ-менеджмента, в топ по уровню зарплат попадали и представители квалифицированного рабочего персонала, водители, инженерные сотрудники, IT-специалисты, врачи ряда специализаций.
— Какие еще методы привлечения персонала практикуют работодатели?
— Привлекать персонал могут улучшением условий труда, поскольку тренд на человекоцентричность бизнеса разгоняется, за лидерами рынка подтягиваются и компании меньшего размера. Правило хорошего тона сейчас — проводить опросы в коллективе, чтобы узнать, что нужно самим сотрудникам. Запросы могут разительно отличаться, например, в зависимости от среднего возраста сотрудников. Чем моложе сотрудники, тем больше ожиданий программ ментального здоровья и частичной или полной оплаты занятий спортом, чем старше — тем интереснее программы соцподдержки, ДМС, санаторно-курортное лечение.