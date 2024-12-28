Глава Ростова Великого отказался от компенсации за разбитую остановку

Глава Ростова Великого Ярославской области Сергей Тихомиров решил «не наказывать» семью ребенка, разбившего остановку. Об этом господин Тихомиров сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая остановка в Ростове

Фото: Страница Сергея Тихомирова «Вконтакте» Новая остановка в Ростове

Фото: Страница Сергея Тихомирова «Вконтакте»

Он пояснил, что в городе установлено 40 новых брендированных «Яостановок». Стекло одной из них разбил ребенок. «Моя дочка пришла из школы и сказала: папа, остановку разбили. Я очень расстроился»,— сказал господин Тихомиров.

Родители ребенка, разбившего стекло, сами обратились в администрацию и предложили компенсировать нанесенный ущерб. Но мэр решил иначе.

«Я решил, что не стоит наказывать семью этого ребенка. Мы сами заменили это стекло. Пусть это будет моим маленьким рождественским подарком»,— сказал глава Ростова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее нападениям вандалов подверглась новая остановка в Ярославле. Также в остановочный павильон на улице Чернопрудной въехал автомобиль. Власти решили заменить остановку.

Алла Чижова