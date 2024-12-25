В Ярославле заменят остановку после тарана машины

В Ярославле на улице Чернопрудной поставят новую остановку. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Комфортный Ярославль» Фото: Telegram-канал «Комфортный Ярославль»

Ранее в новый остановочный павильон на улице Чернопрудной въехал автомобиль. Областное министерство транспорта опубликовало видео, на котором есть момент аварии. С места ДТП водитель скрылся, а у остановки разбились стеклянные стены.

Как сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», 20 декабря поврежденную остановку погрузили и увезли с Чернопрудной. В мэрии сообщили, что на этом месте будет новый остановочный павильон.

Алла Чижова