Российский Красный Крест помог найти почти 1,4 тыс. человек в Курской области

С начала боевых действий в Курской области сотрудники Российского Красного Креста (РКК) помогли 1 379 людям восстановить связь со своими близкими. Пропавшими без вести числились 1 062 гражданских лиц и 317 военнослужащих. Об этом сообщили в организации.

64,04% людей разыскивались в Суджанском районе, еще 11,03% в Кореневском районе, 8,34% — в Глушковском районе. Оставшихся 16,59% искали в других муниципалитетах.

С начала боевых действий в регионе волонтеры обработали 6 791 заявку по поиску пропавших. Также в РКК поступило 11 115 звонков с запросом на оказание психологической помощи и уточнение информации по поступившим обращениям.

В середине ноября в организации сообщали, что восстановлена связь с близкими порядка 1,2 тыс. человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева