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За сутки более 200 сочинцев доставили в отдел полиции

В пятницу, 27 декабря, в сочинские отделы и пункты полиции доставили свыше 200 человек. В результате проверок 13 граждан привлекли к ответственности за нарушения общественного порядка, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В рамках мероприятий по контролю за миграционным законодательством проверили 120 иностранных граждан. В отношении шести из них составили протоколы за нарушения миграционных правил.

Полицейские выявили четырех водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения и которые отказались пройти освидетельствование. Им грозит штраф и лишение права управления автомобилем.

Также специалисты задержали одного водителя, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя собрали материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), что может привести к лишению свободы на срок до двух лет.

Мария Удовик

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