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Иномарка перевернулась на крышу после ДТП с «КамАЗом» в Петербурге

Около половины первого дня 28 декабря на пересечении Октябрьской набережной и Приневской улицы водитель «Ниссан» врезался в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара иномарка опрокинулась на крышу. После дорожного инцидента водитель грузовика скрылся. В результате ДТП травмы получил 21-летний пассажир легкового автомобиля. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в тяжелой аварии в Киришском районе Ленобласти.

Андрей Маркелов

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