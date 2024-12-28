Один человек погиб и двое пострадали в тяжелой аварии в Киришском районе

Полиция проводит проверку по факту очередной смертельной дорожной аварии в Ленобласти. Трагический инцидент произошел 28 декабря около полудня в Киришском районе.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, на 220-м километре автодороги «Кириши — Лодейное поле — Тихвин – Будогощь» водитель автомобиля Citroen по неустановленным причинам съехал в левый кювет и столкнулся с препятствием.

В результате аварии водитель иномарки погиб, двое его пассажиров были госпитализированы с различными травмами. Личности водителя и пассажиров в настоящий момент устанавливаются. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, которое накануне произошло на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

Андрей Цедрик