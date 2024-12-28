Шесть детей-сирот Туапсинского района получили ключи от новых квартир

В Туапсинском районе состоялось торжественное вручение ключей от благоустроенных квартир детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, благодаря активным действиям прокуратуры и местных властей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Туапсинского района принял участие в мероприятии, где шесть детей-сирот получили ключи от своих новых квартир. В рамках программы по приобретению жилья для детей-сирот в 2024 году удалось купить на одну квартиру больше, чем планировалось изначально, что стало результатом экономии бюджетных средств. В итоге 24 жилых помещения передали детям-сиротам.

Проблемы соблюдения жилищных прав детей-сирот находятся под постоянным контролем Туапсинской межрайонной прокуратуры.

«Ъ-Сочи» писал, что два года назад 87-летнея сочинка заключила договор с местным жителем о купли-продажи жилья, однако пенсионерку ввели в заблуждение. Пострадавшая думала, что подписывает соглашение о пожизненном содержании с иждивением.

Мария Удовик